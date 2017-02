Fansi i Liverpoolit me biçikletë nga Koreja e Jugut në Anfield

1 Shkurt 2017 - 22:20

Një fans i Liverpoolit ka udhëtuar me biçikletë nga Koreja e Jugut e deri në Liverpool vetëm që të shikojë ekipin e tij duke luajtur në Anfield, transmeton koha.net.

Çiklistit Jungyu Lee për të arritur deri te stadiumi i janë dashur 235 ditë e mbi 16 mijë kilometra të kaluara.

Megjithatë, ai nuk ka mundur që të marrë një biletë për lojë, kështu që e ka shikuar atë në një lokal, transmeton koha.net.

Por pasi Liverpooli ka dëgjuar për udhëtimin e Jungyus, i kanë dhënë atij një biletë për të shikuar “Të Kuqtë” në përballje me Tottenhamin, që do të zhvillohet me 11 shkurt, e edhe një tur në stadium.

Jungyu ka thënë për radion BBC 5live, se ai është shumë i gëzuar që ka mundur ta bëjë këtë dhe se nuk do t’i duhet të ngasë biçikletën më.

