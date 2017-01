“Trump” shfaqet në qiell gjatë marshit të grave në Australi [foto]

21 Janar 2017 - 19:59

Kur rreth 10 mijë persona po marshonin në rrugët e Sydneyt në mbështetje të të drejtave të grave, në qiell u shfaq “Trump”, si kundërpërgjigje ndaj protestës së tyre.

Marshi në Sydney ishte pjesë e protestave mbarëbotërore që po bëjnë thirrje për mbrojtjen e lirive civile në vigjilje të inaugurimit të Donald Trump si president i ri i SHBA-ve, transmeton Koha.net. Rreth një milion njerëz në mbarë botën kanë pjesë në marshe, me më të madhin që është duke u zhvilluar në Washington.

Një mbështetës i Trumpit në Sydney ka paguar një kompani që shkruan në qiell për të krijuar emrin e presidentit amerikan mbi protestuesit.

Për të shkruar “Trump” në qiell kompania “Skywriting Australia” ka përfituar 4 mijë dollarë.

Një zëdhënës i kompanisë ka thënë për The Guardian se klienti, që dëshiroi të mbetet anonim, në mënyrë specifike kishte kërkuar që mesazhi të paraqitej gjatë “Marshit të Grave”.

Një gjë e tillë ka irrituar mjaft persona, të cilët përmes rrjeteve sociale kanë shprehur zemërimin e tyre për këtë veprim.

Oh the irony. Women, men and children marching through the streets of #Sydney and #Trump appears in the sky #womensmarch #womensmarchsydney pic.twitter.com/BMzxFnCiqB — Nikki Bradley (@PrincessFluffy) January 21, 2017

Which idiot just wrote "TRUMP" across the sky in Sydney? #Trump pic.twitter.com/8ymIuj49j9 — Terry Lynch (@TerryJLynch) January 21, 2017

Someone decided to write Trump in the sky during the #WomensMarch pic.twitter.com/mywaYT2vLb — Mary Kate (@_maryjordan) January 21, 2017

© KOHA