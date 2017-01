NASA dërgon nënshkrimin e Obama’s në Mars [foto]

13 Janar 2017 - 12:41

Të enjten, ekipi i NASA Couriosity Mars ka postuar një foto të një pllake në llogarinë e saj në Twitter, e cila mban nënshkrimin e presidentit Obama, zëvendës presidentit Joe Biden dhe zyrtarëve të tjerë të SHBA-së.

Pllaka me nënshkrime që është nga alumini, është ngjitur në kuvertën e Rover, që gjendet në planetin Mars për ta eksploruar e që po ashtu mban logon e NASA’s.

Presidenti Barack Obama e ka cicëruar këtë në Twitter, duke falënderuar NASA-në.

Signed, sealed, delivered. I carried @POTUS ’s signature to the surface of #Mars . https://t.co/YThE6o82e3 #NASAPast8Years pic.twitter.com/q7bE8etRAc

That is out of this world. Thanks, @NASA. https://t.co/R8CSjAwt2E