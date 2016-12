Dekorojnë bimën e kanabisit si bredh - policia arreston çiftin [foto]

24 Dhjetor 2016 - 23:42

Gjatë inspektimit, oficerët e policisë nga Gloucestershire Constabulary zbuluan se kjo pemë në fakt ishte bimë e kanabisit, transmeton Koha.net.

Kjo bastisje, policinë e çoi në zbulimin e një ferme të vogël kanabisi komplet me pajisje përcjellëse.

“Nuk është një pemë tradicionale e Kërshëndellave! Dy të arrestuar në Cheltenham me dyshimin e kultivimit të kanabisit”, ishte mbishkrimi i fotografisë të cilën e ka postuar policia në Twitter.

Shtëpia në rrugën “Gloucester Street”, Cheltenham, është bastisur të mërkurën dhe një burrë e një grua janë arrestuar nën dyshimin e kultivimit të kanabisit.

Të dytë janë liruar me kusht deri më 8 shkurt, 2017, kur do të vazhdojë procesi gjyqësor ndaj tyre.

© KOHA

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL