Megjithatë, paraqitje historike e Kosovës nuk shkoi pa gabim [foto/video]

5 Shtator 2016 - 21:45

Flamuri shtetëror i Kosovës, i cili është vendosur poshtë lojtarëve të përfaqësueses është kthyer në anën e kundërt.

Këtë e ka vërejtur një lexues i portalit Koha.net, i cili ka shkrepur nga televizori fotografinë për t a dërguar në adresë të redaksisë.

Megjithatë, Kosova po bën paraqitje të mirë në fushë, ndonëse në pjesën e parë pësoi gol. Pas pak nis pjesa e dytë e takimit.

National anthem of Kosovo. It has no words, so not to upset anyone pic.twitter.com/jOvh1Fu6Q1