Nostradamusi parashikoi këto 10 gjëra për vitin 2016

24 Gusht 2016 - 21:58

Profeti i madh francez, Mishel de Notr Dam, i njohur si Nostradamus, ka parashikuar dhjetë gjëra që mund të ndodhin në vitin që po jetojmë.

Këto janë dhjetë gjërat që ai ka parashikuar:

1. Nostadamus kishte parashikuar zgjedhjen e Obamas president të SHBA-së më 2013, por që ka thënë se do të jetë presidenti i fundit i SHBA-së.

2. Në shkrimet e lëna të Nostradamusit thuhet se klima do të ndryshojë herë pas here në periudha të shkurtra kohore. “Ujo do të rritet dhe vendi gjithnjë do të fundoset”.

3. Sipas tij planeti do të ndryshojë këtë vit dhe do të shkaktohen shumë pasoja të mëdha dhe tragjike në Tokë.

4. Nafta, sipas Nostradamusit, në vendet e Gjirit në Lindjen e Mesme do të jetë në zjarr.

5. Eksplodimet e mëdha në Lindjen e Mesme do të bëjë që aeroplanët të bien nga qielli.

6. Lufta në Irak do të jetë sinjali i parë se bota do të zhduket.

7. Shtëpia e Bardhë do të bëjë lojëra lufte dhe se ka plan për të shkatërruar botën, e kjo filloi që në Lindjen e Mesme.

8. Shkrirja e poleve do të bëhet këtë vit dhe kjo gjë deri diku edhe nga shkencëtarët është konfirmuar.

9. Izraeli do të jetë i rrethuar dhe sulmuar nga të gjitha anët, ndoshta vetëm Amerika mund ta ndihmojë në këtë betejë.

10. Rusia nuk do të bashkohet me Europën dhe vendet tjera perëndimore në luftën e madhe që do të vije, por ajo do të luaj rolin e paqeruajtësit.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.