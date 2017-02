“Java e Kupës” rikthen kujtimet për ngjarjet e pazakonshme

14 Shkurt 2017 - 08:26

Turneu final i Kupës zakonisht vë përballë katër skuadrat më të mira të edicionit aktual në basketboll. Ka kohë që katër skuadrat kryesore të basketbollit në vend vlerësohen Prishtina, Peja, Trepça e Bashkimi.

Këtë edicion në turneun final të Kupës do të luajnë të gjitha këto skuadra. Në gjysmëfinalet e së premtes, në palestrën "Minatori" në Mitrovicë, do të përballen Peja me Bashkimin dhe Trepça me Sigal Prishtinën, shkruan sot Koha Ditore.

Pas luftës së fundit vetëm këto katër skuadra kanë fituar Kupën e Kosovës në basketboll. Por është edhe një skuadër tjetër që e ka fituar Kupën e vendit - Vëllaznimi i Gjakovës. Madje ekipi kuqezi, Kupës i është gëzuar më shpesh se Bashkimi i Prizrenit.

Në vitet nëntëdhjetë, pas pavarësimit të sportit kosovar, Vëllaznimi ia doli që plot tri herë të ngadhënjejë në garat për Kupë. Sipas të dhënave zyrtare të Federatës së Basketbollit të Kosovës, Vëllaznimi ka fituar Kupën e parë të Kosovës, atë për edicionin 1991-92 dhe më pas në edicionet 1994-95 dhe 1995-96. Basketbolli kosovar ishte në nivel tjetër atëbotë. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

