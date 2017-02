Feuz gëzon tifozët zviceranë me të artën

13 Shkurt 2017 - 12:27

Me shpresat e gjithë vendit të vet të varura në të, skitari zviceran Beat Feuz nuk ka zhgënjyer, duke fituar të dielën medaljen e artë në disiplinën e lëshimit në Kampionatin Botëror të skijimit alpin që po mbahet në St. Moritz.

Numri 13 me të cilin startoi u duk me fat për Feuzin, i cili e përfundoi garën me kohë 1:38.91 minuta. Skitari kanadez, Erik Guay, i dha pak frikë Feuzit, por doli në fund i dyti me një disavantazh prej 0.12 sekondave, shkruan sot “Koha Ditore”. Për Guayn ishte medalja e dytë në Botërorin në St. Moritz, pasi fitoi të artën në Super-G. Medaljen e bronztë të dielën e fitoi austriaku Max Franz.

Gara ishte triler, ku epërsia në mënyrë konstante ndërronte dorë dhe garuesit kalonin njëri-tjetrin me dallimet nga më të voglat. Rreth 50 mijë adhurues sa ishin mbledhur kremtonin, por njëkohësisht prisnin në ethe derisa Beat Feuz arriti në vijën e finishit, si lider dhe e mbajti atë epërsi deri në fund.

"Të fitoj medaljen e artë në shtëpi para tifozëve zviceranë, nuk kam mundur të kërkoj më tepër. Ishte garë e ngushtë sot dhe fitorja ka mundur të shkojë te çdokush, por jam shumë i lumtur që medalja e artë erdhi tek unë", ka thënë Feuz përcjellin mediumet zvicerane... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

