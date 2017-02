Kosova nuk e ka telashin e Shqipërisë, por ka shumë të tjera

11 Shkurt 2017 - 08:33

Me pak përjashtime, futbollistët e Përfaqësueses së Kosovës po kalojnë ditë të mira nëpër klubet e tyre. Ky është vlerësim i përzgjedhësit Albert Bunjaki, që përcjell vazhdimisht formën e lojtarëve të Kosovës, shkruan sot Koha Ditore.

Më shumë se lojtarët që nuk po luajnë, Bunjakin e brengos fakti se nuk e di nëse do të mundë të llogarisë në të gjithë lojtarët që dëshiron, për ndeshjen me Islandën. Para së gjithash, për Bunjakin do të jetë brengosëse nëse mbrojtësi Loret Sadiku nuk e fiton të drejtën të luajë për Kosovën deri më 24 mars, kur zhvillohet takimi me Islandën, në Shkodër.

Sadiku nuk ka luajtur ende ndeshje kualifikuese, pasi nuk e ka lejen e FIFA-s për këtë. Atij i janë paraqitur komplikime pasi pas karrierës me të rinjtë e Suedisë kishte bërë kërkesë të luante për Shqipërinë.

Sadiku ishte shtyllë e Kosovës në miqësore, por Bunjaki nuk ka mundur të llogarisë në të në katër ndeshjet e para eliminatore. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

