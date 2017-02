Bashkimi formon ekip për të ëndërruar Kupën dhe titullin

10 Shkurt 2017 - 11:20

"Besoj se mund të japim më të mirën në garat e Kupës dhe nëse angazhohemi maksimalisht e luftojmë deri në fund, atëherë mund të befasojmë. Ky ekip është krejtësisht tjetër nga ai i fillimit të edicionit", ka thënë, të enjten, trajneri i Bashkimit, Dragan Radoviq. Kjo skuadër tashmë ka pesë të huaj në formacion, pa llogaritur Mikaile Tmushiqin që po llogaritet vendor, shkruan sot Koha Ditore.

Skuadra e Bashkimit po synon t'i japë fund pritjes së gjatë për një trofe fundjavën e ardhshme. Prizrenasit ia kanë "vënë syrin" Kupës së Kosovës, trofe që e kishin fituar në vitin 2001 dhe është i vetmi në vitrinat e këtij ekipi.

Bashkimi është kualifikuar në "Final-Four" të Kupës së Kosovës, që do të mbahet në Mitrovicë (17-19 shkurt), pjesë e të cilit janë edhe Sigal Prishtina, Peja e Trepça. Në gjysmëfinale, Bashkimi do të luajë kundër Pejës, derisa Trepça do të përballet me Sigal Prishtinën. Në të vërtetë, dueli mes Bashkimit dhe Pejës do të jetë i pari për këto skuadra këtë edicion. Ato ende nuk janë përballur në kampionat, pasi të dy duelet janë shtyrë me kërkesë të Pejës e Bashkimit, për shkak të angazhimeve në FIBA Europe Cup, përkatësisht në BIBL.

Bashkimi i ka marrë me seriozitet Kupën dhe pjesën e mbetur të kampionatit. Së fundi ka angazhuar edhe disa lojtarë të huaj dhe tash ka pesë në dispozicion. Para disa ditëve, Bashkimit në stërvitje i janë bashkuar amerikanët Justin Black e Antonio Jenifer, kurse këtë javë në Prizren pritet të mbërrijë edhe Garrius Adams.

