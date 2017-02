Wilshere i pasigurt për të ardhmen tek Arsenali

9 Shkurt 2017 - 21:30

Arsenali shpreson që ta mbajë mesfushorin anglez Jack Wilshere për të ardhmen, por futbollisti ka shprehur dëshirën e tij që të luajë rregullisht.

Wilshere është i huazuar te Bournemouthi deri në fund të këtij sezoni, kurse kontrata e tij me Arsenalin skadon në fund të sezonit të ardhshëm, transmeton Koha.net. Anglezi ka insistuar se ende nuk e di të ardhmen e tij, por se do ta mendojë vetëm pas përfundimit të këtij sezoni.

“Jam i koncentruar në tre apo katër muajt e fundit dhe më pas nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhë. Në fund të sezonit, kur të ulem të ulem dhe të mendoj, do të jetë një faktor i rëndësishëm. Kam nevojë të luaj, kjo është pse kam ardhur në Bournemouth. Pas përfundimit të sezonit do të kem disa javë pushim dhe më pas do të mendoj për të ardhmen”, është shprehur Wilshere për Sky Sports.

© KOHA