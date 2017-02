Krasniqi i kënaqur me lojtarët e Përfaqësueses U-19

9 Shkurt 2017 - 19:14

Përfaqësuesja U-19 ka vazhduar me punë intensive në grumbullimin që po mbahet në Ulqin.

FFK bën të ditur se gjatë ditës së sotme janë zhvilluar dy seanca stërvitore nga dy orë, ku është punuar në aspektin tekniko-taktik, në fazën ofanzive dhe defanzive si dhe është improvizuar edhe një ndeshje.

“Si në seancën e paradites, ashtu edhe në atë të pasdites djelmoshat kanë treguar angazhim dhe vullnet të madh për punë, derisa pas çdo stërvitje harmonia në grup po vjen duke u rritur, duke pasur parasysh se është bërë ndërrimi i gjeneratës dhe shumica e këtyre futbollistëve për herë të parë janë duke stërvitur së bashku”, thotë FFK, transmeton Koha.net.

Gjatë ditës së nesërme Përfaqësuesja U19 në orët e paradites do ta mbajë një stërvitje të lehtë, derisa pasdite do ta zhvillojë një ndeshje testuese me skuadrën ulqinake, Otranti. Përzgjedhësi Ramiz Krasniqi është shprehur në përgjithësi i kënaqur me atë çfarë kanë treguar djelmoshat në tri stërvitjet e deritashme dhe shpreson se në ditët në vazhdim do të ketë komponim edhe më të mirë ndërmjet lojtarëve.

“Jam i kënaqur, por ka ende shumë punë për t’u bërë. Ajo që gëzon është fakti se të gjithë po e japin maksimumin. Angazhimi i secilit futbollist është në nivel të duhur dhe po shihet se gradualisht djelmoshat po e kuptojnë se kjo është përfaqësuesja dhe këtu ka shumë obligime, shumë përgjegjësi dhe disiplinë. Gjatë këtyre tri stërvitjeve kemi parë se një grup i futbollistëve ka kapacitet, derisa është edhe një grup i lojtarëve që çalojnë në aspektin teknik dhe atë taktik”, është shprehur Krasniqi.

Megjithatë, ai shton se, “me shumicën e lojtarëve jam i kënaqur sepse po shihet dëshira dhe vullneti i tyre për punë dhe ata e kanë kuptuar se këtu kemi ardhur të punojmë, të krijojmë një ekip dhe të komponohemi sa më mirë. Gjithsesi problemi kryesor është njohja ndërmjet futbollistëve dhe ky grumbullim më së shumti do t’i shërbejë futbollistëve për t’u njohur më mirë, pasi ende nuk e njohin mirë me emra njëri-tjetrin”.

Ai më tutje ka thënë se ndeshja e nesërme do të shërbejë si test për të shikuar dobësitë e ekipit.

“Sidoqoftë, po shihet se gradualisht po krijohet një atmosferë dhe shoqëri e mirë, gjë e cila është shumë pozitive. Nesër na pret ndeshja me Otrantin, që do të luajë me ekipin e parë. Pavarësisht se ende nuk jemi në atë nivel që mundemi të luajmë, kjo ndeshje do të na shërbejë t’i shohim dobësitë që i kemi dhe t’i evitojmë ato gradualisht, por natyrisht do t’i shohim edhe elementet pozitive”, ka theksuar Krasniqi.

