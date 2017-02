Mustafi akoma beson se Arsenali mund ta fitojë titullin në Premier Ligë

8 Shkurt 2017 - 17:50

Mbrojtësi i Arsenalit, Shkodran Msutafi, beson që klubi i tij mund të fitojë titullin e kampionit në Premier Ligë sivjet.

Arsenali është 12 pikë prapa liderit Chelsea me 14 ndeshje deri në fund të sezonit.

Dy humbjet e fundit nga Watfordi dhe Chelsea kanë zbehur gjasat e “Topçinjve”, por kështu nuk mendon Mustafi.

“Mendoj se do të jetë më e vështirë se më parë, por unë besoj. Nuk dorëzohem”, ka thënë ai për “Sky Sports”, transmeton Koha.net.

“Për sa gjatë që të ketë mundësi do të luftojmë për të dhe në fund do të shohim a do të kemi fat mjaftueshëm për të fituar apo jo. Ndeshjen e parë që e humbëm ndaj Watfordit ishim shumë të zhgënjyer. U zhgënjyem edhe nga humbja me Chelsean. E dimë se ishte e vështirë, por e dinim se po ashtu kemi shanse për të fituar. Mendoj se nuk punuam sa duhet”, ka shtuar ai.

