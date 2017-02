Shpresat në telashe të mëdha

8 Shkurt 2017 - 09:00

Përfaqësuesja U-21 e Kosovës në futboll, më 14 shkurt do ta luajë ndeshjen e parë miqësore, pas më shumë se një viti pauzë.

Shpresat e Kosovës do të luajnë ndeshje miqësore me Dritën e Gjilanit. Por në këtë ndeshje për Kosovën nuk do të luajnë edhe futbollistët që bëjnë karrierë jashtë vendit. Do të luajnë vetëm ata që janë pjesë e ekipeve të Superligës.

Miqësorja kundër Dritës mund të jetë edhe e fundit, meqë në mars të këtij viti do të nisin garat kualifikuese për kampionatin evropian që do të mbahet në vitin 2019, në Itali dhe San Marino, shkruan sot Koha Ditore.

Ciklin kualifikues të Grupit 5, ku bëjnë pjesë Gjermania, Izraeli, Norvegjia, Irlanda dhe Azerbajxhani, do ta nisë më 25 mars.

Ndeshjen e parë do ta luajë kundër Irlandës.

