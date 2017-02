Barça kualifikohet me vështirësi në finalen e Kupës së Mbretit

7 Shkurt 2017 - 22:53

Barcelona ka barazuar 1 me 1 në shtëpi me Atletico Madridin në gjysmëfinalen e dytë të Kupës së Mbretit, por ka arritur të kualifikohet në finale pas fitores në ndeshjen e parë.

Pos fitores 2 me 1 si mysafire në ndeshjen e parë, Barça nisi më mirë edhe takimin e dytë. Luis Suarez shënoi në fund të pjesës së parë për epërsinë prej 1 me 0 të katalonasve.

Në pjesën e dytë, Barça nisi më dobët dhe nga minuta e 57-të mbeti me një futbollist më pak pasi Sergi Roberto u ndëshkua me kartonin e kuq. Me një futbollist më pak mbeti edhe Atletico 12 minuta më vonë, pasi Carrasco u ndëshkua me të kuq.

Në minutën e 80-të Kevin Gameiro pati rastin më të mirë për të barazuar rezultatin dhe për të kthyer Atleticon në lojë, por ai humb gjuajtjen nga penaltia. Atë që s’e bëri nga penaltia, Gameiro e bëri tre minuta më vonë.

Atletico u përpoq të shënonte edhe golin e dytë, por nuk arriti një gjë të tillë.

Në fund Barça mbeti edhe pa Luis Suarezin që u ndëshkua me të kuq dhe do t’i mungojë Barcelonës në finalen e 27 majit ndaj fituesit të ndeshjes Celta Vigo – Alaves.

