Teste të suksesshme për ekipet kosovare në Turqi

6 Shkurt 2017 - 09:49

Kampionia vjeshtore në futboll, Trepça '89, e ka fituar edhe ndeshjen e dytë përgatitore në Turqi. Ekipi nga Mitrovica të dielën mposhti skuadrën elitare të Kazakistanit, Irtysh Pavlodar me rezultatin 3:2.

Dy gola për skuadrën e 89-shit i shënoi Fiton Hajdari, kurse një kapiteni Shpëtim Idrizi. Ekipi mitrovicas ndeshjen e parë të zhvilluar ditë më parë në Antalya ku edhe po përgatitet, e fitoi me rezultatin 2:1 ndaj skuadrës elitare të Maqedonisë, Rabotniçki, shkruan sot “Koha Ditore”. Dy golat i shënoi Florent Hasani.

Pos skuadrës mitrovicase në Turqi janë duke u përgatitur për stinorin pranveror të Vala Superligës së Kosovës në futboll edhe Ferronikeli dhe Prishtina. Ferronikeli është kampion në fuqi, ndërsa Prishtina fituese e Kupës.

Të dielën, Prishtina fitoi 1:0 ndaj skuadrës ukrainase Desna Chernihiv, me golin e shënuar nga Liridon Kukaj. Edhe Ferronikeli luajti të dielën. Barazoi me Pelisterin e Maqedonisë me rezultatin 1:1. Nikli të shtunën mposhti ekipin U-21 të klubit rus Anzhi, me rezultatin 3:1. E ka një humbje nga Montana bullgare me rezultatin 2:0... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

