Messi e Barcelona vendosin rekorde [video]

4 Shkurt 2017 - 19:34

Leo Messi ishte njëri nga golashënuesit e sotëm, dhe ai shënoi një eurogol nga gjuajtja e lirë, transmeton Koha.net.

Ai me këtë rast bëhet lojtari me së shumti gola nga gjuajtja e lirë, gjithsej 27, një më shumë se Ronald Koeman.

Kurse Barcelona është bërë ekipi i parë në top pesë ligat evropiane që ka shënuar këtë sezon 100 gola në këtë sezon, këtë e bëri më vonë edhe Monaco pas fitores prej 3-0 ndaj Nice.

