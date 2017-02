Zyrtare: Mike Moser lojtari më i ri i KB SIGAL Prishtinës

4 Shkurt 2017 - 16:01

KB Prishtina, përmes faqes së saj zyrtare në Facebook, ka njoftuar se kanë arritur marrëveshje me alo-qendrën amerikane Mike Moser i gjatë 203cm dhe 102kg.

Moser është 26 vjeç dhe gjatë karrierës së tij fillimisht ishte pjesë e kolegjit Oregon, pastaj karrierën profesionale e filloi në Lituani tek skuadra Lietuvos rytas Vilnius e së fundi tek Hapoel Holon në Izrael.

Njihet për lojën e mirë defanzive dhe saktësinë në gjuajtje nga gjysëmdistanca.

“Mike, welcome to the home of champions!!!”, ka shkruar KB Prishtina në fund

