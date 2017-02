Bunjaki kërkon këshilla nga trajnerët e ekipeve rivale

3 Shkurt 2017 - 09:04

Përzgjedhësi i përfaqësueses së Kosovës, Albert Bunjaki, ka bërë të ditur se për ndeshjen kundër Islandës, do të marrë informata nga ish-trajneri i Finlandës, Hans Backe dhe ai i Turqisë, Fatih Terim, shkruan sot Koha Ditore.

Bunjaki ka thënë se nga dy trajnerët do të kërkojë këshilla në lidhje me kundërshtarin e radhës së Kosovës, Islandën.

Kosova kundër Islandës do të luajë më 24 mars në "Loro Boriçi" të Shkodrës në kuadër të eliminatoreve për kampionatin botëror "Rusia 2018".

"Do të komunikoj me ish-trajnerin e Finlandës dhe të Turqisë për të marrë informata shtesë rreth Islandës, pasi të dyja përfaqësueset kanë luajtur kundër Islandës. Edhe unë kam informata rreth Islandës që nga kampionati evropian 'Franca 2016'. I njoh shumicën e lojtarëve, të cilët luajnë në klubet e Skandinavisë, por dëshiroj të marr më shumë informata se me çfarë taktike janë përballur Finlanda dhe Turqia", ka thënë Bunjaki.

