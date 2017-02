Zyrtare: Ronaldinho rikthehet në Barcelonë [video]

2 Shkurt 2017 - 19:50

Barcelona ka konfirmuar se Ronaldinho është rikthyer në klub për të marrë rolin e ambasadorit të klubit.

“Barcelona dhe Ronaldinho kanë arritur marrëveshje përmes së cilës braziliani do të bëhet Ambasador i klubit dhe do të përfaqësojë ngjarje dhe aktivitete të ndryshme në vitet e ardhshme. Ai do të jetë gjithashtu edhe pjesë e projektit të Legjendave, ekip i ish-lojtarëve, që përmes ndeshjeve rreth botës do të ndihmojnë në globalizimin e brendit të Barcelonës dhe vlerave të klubit”, ka konfirmuar Barcelona.

Prezantimi i tij si ambasador dhe marrëveshja do të nënshkruhen të premten, ka konfirmuar klubi katalunas.

