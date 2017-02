Kosova eliminohet nga kualifikimet në futsall

2 Shkurt 2017 - 19:12

Ka marrë fund ëndrra e Kosovës për kualifikim në Kampionatin Evropian 2018 në futsall, pasi ajo është eliminuar në fazën e parakualifikimeve.

Kosova sot pësoi humbjen e parë, 2 me 1 nga Danimarka, duke u larguar nga pozita e parë e Grupit E parakualifikues dhe për të ecur tutje i duhej vetëm fitorja e Qipros në përballje me Norvegjinë, në kuadër të takimit tjetër në këtë grup. Por, kjo nuk ndodhi pasi që Norvegjia, e cila pësoi në dy ndeshjet e para, në të fundit barazoi 4 me 4 me Qipron.

Kosova mbyll fazën e parakualifikimeve në pozitën e dytë me gjashtë pikë, aq sa lideri Danimarka që shkon tutje falë fitores në përballjen e drejtpërdrejtë me Kosovën.

Tabela

Danimarka 6 pikë Kosova 6 pikë Qipro 4 pikë Norvegjia 1 pikë

