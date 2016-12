Diagnostikohet me kancer mbrojtësi i Bilbaos

23 Dhjetor 2016 - 22:00

21 vjeçari, që debutoi në La Liga në vitin e kaluar, do t’i nënshtrohet një operacioni të martën e ardhshme, transmeton Koha.net shkrimin e Goal.

Presidenti i klubit, Josu Urrutia dhe shefi mjekësor i klubit, Jotxean Lekue kanë mbajtur një konferencë për media sot me ç’rast kanë konfirmuar diagnozën si dhe kanë shprehur admirimin për qasjen e duhur të lojtarit.

“Gjatë ditës së enjte Yeray ka pasur disa teste mjekësore që kanë zbuluar tumor në një nga testikujt e tij. Kjo ka nevojë për një operacion që do të ndodhë në javën e ardhshme. Lojtari është në rregull, i fortë, dhe i qetë. Ai ka treguar maturi, jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj. Ai është optimist, dhe ne jemi gjithashtu”, është shprehur Lekue.

Që nga konfirmimi i këtij lajmi. Yeray ka marr mbështetje të madhe nga klubet rivale se dhe bashkëlojtarët e tij.

You aren't alone @yerayalvarez4. Send your support message using the hashtag #eutsiYeray . We'll send him all your best wishes.