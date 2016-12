Sonte “KOHA” shpall më të mirët e vitit në sport

22 Dhjetor 2016 - 16:13

Grupi “KOHA” sonte do të shpallë më të mirët e vitit 2016 në sport.

Në ceremoninë që do të nisë në orën 19:30 në hotelin “Emerald” në Prishtinë, do të nderojë sportistë, trajnerë, klube e punëtorë sportivë që u dalluan gjatë tërë vitit. Do të nderojë me mirënjohje të veçanta edhe shumë personalitete, që dhanë kontribut të madh në zhvillimin e sportit në Kosovë për shumë vite.

Tradita e grupit “KOHA” për të shpallur sportistët më të mirë të vitit ka nisur më 1997.



