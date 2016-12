Sharinit mund të mos i vazhdohet kontrata

Kroati Jeronimo Sharin mund të mos jetë trajner i Sigal Prishtinës vitin e ardhshëm. Një gjë të tillë e ka konfirmuar edhe vetë Sharin, duke bërë të ditur se ka marrëveshje me bardhekaltrit deri në fund të këtij viti. Ai ka thënë se gjatë kësaj jave gjithçka do të dihet për fatin e tij, kur të takohet me drejtuesit e Sigal Prishtinës, shkruan sot Koha Ditore.

"Marrëveshja ime me Prishtinën është deri në fund të këtij viti dhe do të shohim ditëve në vazhdim nëse do të ketë ndonjë zhvillim për të vazhduar punën time me klubin edhe pas në vitin tjetër", është shprehur Sharin të mërkurën për gazetën.

Ai thotë se Sigal Prishtina është ende në garë për trofetë që i kishte synim: kampionatin e Kupën e Kosovës dhe Ligën Ballkanike. Sigal Prishtina këtë edicion u paraqit edhe në FIBA Europe Cup, por u eliminua në fazën e parë të grupeve sikurse edicionin e shkuar. Sharin mori ekipin pas largimit të Petar Mijoviqit që ishte emëruar trajner i Sigal Prishtinës para fillimit të këtij edicioni.

