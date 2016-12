Hasani fiton edhe një mandat në krye të Komitetit Olimpik

21 Dhjetor 2016 - 20:07

Besim Hasani ka fituar edhe një mandat në krye të Komitetit Olimpik të Kosovës.

Hasani, që udhëhoqi këtë komitet që 20 vjet, ka fituar në zgjedhjet e sotme ndaj kundërkandidatit, Jeton Beqiri, që është ndër gjyqtarët e pingpongut më të njohur në botë.

Hasani mori 47 vota, kundrejt 29 që shkuan për Beqirin. Një votë ishte e pavlefshme.

“Dua t’ju falënderoj për besimin, pavarësisht epilogut do të punoj me të gjithë ju sinqerisht. Së bashku do të vazhdojmë me suksese”, ka thënë Hasani pasi mori mandatin e ri, raporton Koha Ditore.

Edhe para këtyre zgjedhjeve, Hasani kishte deklaruar për Kohën Ditore se është i bindur që do të fitojë edhe një mandat të ri.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.