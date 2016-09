Akil Gjakova mbetet pa medalje në Kampionatin Evropian

16 Shtator 2016 - 19:37

Xhudisti Akil Gjakova është renditur i pesti në Kampionatin Evropian për junior.

Gjakova përfundoi kampionatin me tre fitore dhe dy humbje. Trajneri i tij, Driton Kuka ka thënë se atij i mungoi motivi dhe dëshira për fitore

Në ndeshjen e fundit ai humbi me një shido, të cilën Kuka e ka quajtur humbje minimale.

“Në luftën për medalje Akilit i mungoj motivi e dëshira pak ma e madhe për fitore humbi me një shido humbje minimale por shkojmë ma tutje,kategoria ku mori pjesë 73 kg do jetë kategori ku tash e tutje do garoj Akili,kategori e re me sfida të reja”, ka shkruar Toni Kuka.

