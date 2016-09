Kosova mbetet pa yllin më të madh, Doellman

16 Shtator 2016 - 08:32

Për ndeshjen e fundit eliminatore, atë të së shtunës kundër Bullgarisë, vendin e Justin Doellmanit do e zërë amerikani tjetër Scott Bamforth. Doellman është liruar nga Federata e Basketbollit e Kosovës t'i bashkohet Barcelonës në stërvitje, pasi e presin ndeshje të vështira, ndërkohë që Kosova më nuk ka asnjë gjasë për kualifikim në "Eurobasket 2017", shkruan sot Koha Ditore.

Në pesë ndeshjet e para eliminatore, Doellman ishte lojtari më i mirë i Kosovës.

Ylli më i madh i Përfaqësueses së Kosovës në basketboll, amerikani Justin Doellman, ka mbyllur ciklin e eliminatoreve për "Eurobasket 2017" para kohës. Ai është larguar nga përfaqësuesja pas ndeshjes me Ukrainën të mërkurën mbrëma dhe atë për ndeshjen e fundit eliminatore, atë kundër Bullgarisë, do ta zëvendësojë plejmejkeri amerikan Scott Bamforth. Kjo ndeshje do të luhet të shtunën në Mitrovicë dhe me të do të mbyllet cikli eliminator për "Eurobasket 2017", ku Kosova tashmë nuk ka gjasa të kualifikohet.

Amerikani Doellman ka lënë Kosovën, për t'iu bashkuar skuadrës së vet në stërvitje, Barcelonës, ka bërë të ditur drejtori i Përfaqësueses së Kosovës, Arben Fetahu, të enjten.

"Në ndeshjen e ardhshme do të vijë të luajë Scott Bamforth, pasi kemi nevojë për një plejmejker", është shprehur Fetahu.

Bamforth ka qenë në Kosovë gjatë fazës përgatitore me ekipin dhe ka zhvilluar disa ndeshje miqësore gjatë turneut në Itali kundër skuadrave nga kolegjet amerikane. Po ashtu, Kosovës ndaj bullgarëve do t'i mungojë edhe Jaren Sina që nuk luajti as me Ukrainën. Sina është kthyer në SHBA për shkak të obligimeve që ka ndaj kolegjit të tij.

