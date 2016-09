Përfaqësuesja përgatitet në Kosovë për ndeshjen me Kroacinë

14 Shtator 2016 - 08:35

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ndeshjen e dytë eliminatore për botërorin "Rusia 2018" ndaj Kroacisë do ta zhvillojë në Shkodër. Dhe, përgatitjet për këtë ndeshje përzgjedhësi i Kosovës, Albert Bunjaki, ka vendosur t'i zhvillojë në Kosovë, ndryshe nga ndeshja e parë kundër Finlandës, kur kishte grumbulluar ekipin jashtë vendit.

Grumbullimi i Përfaqësueses për ndeshjen ndaj Kroacisë do të nisë më 2 tetor në Prishtinë, shkruan Koha Ditore. Ekipi kosovar do të përgatitet në Prishtinë deri më 4 tetor, kur do të marrë rrugë për në Shkodër, ku edhe do të luhet ndeshja në mungesë të një stadiumi me standarde ndërkombëtare në Kosovë.

Më 5 tetor, Përfaqësuesja do të zhvillojë një stërvitje në "Loro Boriçi" të Shkodrës, kurse më 6 tetor do të zhvillohet ndeshja, duke nisur në orën 20:45.

Përzgjedhësi, Bunjaki, pret mbështetje në këtë ndeshje, por edhe gjatë përgatitjeve në Kosovë.

Për ndeshjen e parë me Finlandën, Bunjaki kishte grumbulluar ekipin në qytetin Turku, ku edhe u luajt ndeshja....(Artikullin e plotë mund ta lexoni sot në Koha Ditore)

