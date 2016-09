Në Lituani, Kosova ka shansin e parafundit për fitore

14 Shtator 2016 - 08:11

Basketbollistët e Përfaqësueses së Kosovës janë shprehur optimistë për ndeshjen me Ukrainën në kuadër të Grupit E të eliminatoreve për "Eurobasket 2017". Kjo ndeshje zhvillohet të mërkurën (sot) në Vilnius të Lituanisë (18:00) ku Ukraina është vendase.

Për Kosovën kjo do të jetë ndeshja e pestë në këto eliminatore pas katër humbjeve rresht, shkruan sot Koha Ditore. Zë vendin e fundit në grup me katër pikë të mbledhura, derisa Ukraina është e dyta me shtatë pikë. Grupit i prin Sllovenia me tetë pikë, ndërsa Bullgaria ka pesë pikë dhe renditet në pozitën e tretë.

Ndeshja e parë ndërmjet Kosovës dhe Ukrainës, e zhvilluar në Mitrovicë është mbyllur me fitoren e mysafirëve 70:63, ndonëse deri në tre minutat e fundit të ndeshjes, rezultati ishte i barabartë.

Basketbollisti më i mirë kosovar, Dardan Berisha, ka thënë se Kosova në këtë ndeshje do të futet për fitore edhe pse pranon se aspak nuk do të jetë lehtë....(Artikullin e plotë mund ta lexoni sot në Koha Ditore)

