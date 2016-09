Klitschko i vetëm në konferencë, Furyt i prishet makina

13 Shtator 2016 - 12:49

Boksieri ukrainas Wladimir Klitschko u paraqit i vetëm në konferencën për shtyp në Londër. Tyson Fury mungoi. Dy boksierët është dashur "të përballen" të hënën në hotelin "Landmark" të Londrës në prag të rimeçit të tyre që do të zhvillohet më 29 tetor në Manchester.

Përderisa Klitschko iu përgjigjej pyetjeve të gazetarëve, Fury mungoi pasi vetura me të cilën po udhëtonte për në Londër i ishte prishur, shkruan The Sun. Mungesa e Furyt për një arsye të tillë, ka zbavitur pamasë Klitschkon që ishte shumë i disponuar gjatë konferencës.

Boksieri ukrainas ka premtuar se do t'i kthejë titujt WBA Super dhe WBO, pasi është i bindur se do të mposhtë Furyn muajin e ardhshëm, përcjell Koha Ditore.

"Fury nuk është këtu apo ndoshta është i padukshëm. I tillë do të jetë edhe në ring, por aty shpresoj ta takoj për shkak se i kam disa punë të papërfunduara me të. Është në rregull, mund të pres deri në muajin tjetër për t'u takuar me Furyn. Jo vetëm unë, por edhe adhuruesit e mi janë të durueshëm deri te meçi kur do t'i kthejë titujt që i kam pasur", ka deklaruar Klitschko....(më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

