Sportingu dëshiron rikthimin e Ronaldos

12 Shtator 2016 - 19:54

Presidenti i klubit portugez Sporting, Bruno de Carvalho ka shprehur dëshirën e tij që Cristiano Ronaldo të rikthehet te klubi i tij para se ta përfundojë karrierën.

Ylli i Real Madridit e kishte nisur karrierën me Sportingun, për t’u transferuar më pas te Manchester Unitedi, pas vetëm një sezoni me ekipin e parë.

“Do të doja ta shihja rikthimin e Ronaldos. Jemi duke bërë përpjekje të mëdha që të rikthejmë lojtarët, ashtu siç bëmë me Nanin. Do të ndodhë edhe me të tjerët. Do të doja që Ronaldo ta përfundojë karrierën në shtëpi. Ai tashmë na ka dhënë shumë, por do të ishte bukur nëse do ta mbyllte karrierën këtu”, ka thënë Carvalho.

Këto komente ai i bëri në prag të takimit të së mërkurës në Ligën e Kampionëve kundër Real Madridit.

