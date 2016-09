Messi i gatshëm për ndeshjen e radhës

9 Shtator 2016 - 14:48

Trajneri i Barcelonës, Luis Enrique, ka konfirmuar se Lionel Messi është i gatshëm për ndeshjen kundër Alavesit në La Liga.

Messi ishte në dyshim për ndeshjen e së shtunës pasi pësoi një lëndim të lehtë gjatë paraqitjes së tij me Argjentinën.

29-vjeçari kreu stërvitje të lehta në fillim të javës dhe Enrique ka konfirmuar se sulmuesi është plotësisht i gatshëm për ligë, por mbetet e paqartë nëse ai do të rrezikohet para ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Celticut.

“Ai është në gjendje për të luajtur kundër Alavesit. Kam folur me të dhe me të gjithë lojtarët tjerë. E dimë të gjithë gjendjen e tij. Ne do të analizojmë situatën dhe do të vlerësojmë se çka është e mira për lojtarin dhe do të sigurohemi se ai është në formën më të mirë të mundshme”, ka thënë Enrique.

