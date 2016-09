“Politika po e keqpërdorë sportin”

7 Shtator 2016 - 20:56

Tifozi nuk mund të jetë racional dhe nuk mund t’i kërkohet që të ndajë emocionet për njërën ose tjetrën kombëtare. Kështu u shpreh aktori e tifozi, Kushtrim Sheremeti në Rubikon të KTV-së, duke shtuar se prezantimi i ekipit të Kosovës si kombëtare është gabim.

“Nuk mund të kërkojmë prej tifozit të jetë racional. E dëgjova Drinin që tha tri herë kombëtarja e Kosovës dhe Kosova është shtet multietnik, nuk është modeli më i mirë por është ky që është. Normalisht që ky shtet duhet të ketë kombëtare të futbollit, gjuhësisht e ki gabim si shprehje”, theksoi Sheremeti duke iu drejtuar gazetarit të KTV-së, Drin Ejupi.

Ai ka thënë se vendit i bëjnë dëm njerëzit të cilët e injorojnë një ndeshje të tillë dhe në anën tjetër ata që e prezantojnë atë si kombëtare.

“Mendoj se Kosovës si shtet dy palë njerëz po i bëjnë dëm, ata që thonë nuk e përcjellim Kosovën dhe e dyta janë njerëzit që e prezantojnë atë si kombëtare. Si njeri që e do Kosovën me mish e me shpirt aq sa e do Shqipërinë mendoj se këta dy taborë të njerëzve po i bëjnë dëm Kosovës”, ka thënë Sheremeti.

Në anën tjetër, Ejupi tha se të gjithë këto politika po i bën për përfitime vetjake, duke e dëmtuar direkt sportin.

“Politika po e keqpërdorë futbollin për aspekte politike dhe ky është dëmi më i madh që po i bëhet sportit, duke mos e lënë të lirë”, përfundoi Ejupi.

