Prishtina mposht Hajvalinë

7 Shtator 2016 - 17:54

Prishtina ka mbetur në krye të tabelës në Superligë, duke mposhtur Hajvalinë me rezultat 3 me 0.

Golat për Prishtinën i realizuan Labinot Osmani, Liridon Leci dhe Ahmed Januzi.

Me këto tre pikë Prishtina mbetët në pozitën e parë me nëntë pikë, 2 më shumë se Besa që sot barazoi 1 me 1 me Besën.

Nesër zhvillohet ndeshja Feronikeli – Trepça ’89.

Rezultatet e ndeshjeve të xhiros së pestë në Superligë:

Prishtina 3:0 Hajvalia

Trepca 1:4 Liria

Drita 0:1 Llapi

Drenica 1:1 Besa

Ferizaj 1:2 Gjilani

