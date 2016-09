Revanshi Klitschko - Fury më 29 tetor në Manchester

7 Shtator 2016 - 17:31

Revanshi mes britanikut Tyson Fury, kampion i botes ne versionet WBA, WBO, IBO ne peshat e renda dhe ukrainasit Vladimir Klitschko do të zhvillohet më 29 tetor në Manchester, bënë të ditur të mërkurën stafet e të dy boksierëve.

“Mund t’ju them se përfundimisht ndeshja do te luhet”, deklaroi Peter Fury, menaxher i kampionit te botes, per BBC.



Fury, 28 vjeç, e mundi befasisht Klitschko me pikë ne Düsseldorf (Gjermani) më 28 nëntor të 2015, duke fituar versionet WBA, WBO e IBF.