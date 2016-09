Kurtaj pret me padurim thirrjen nga Kosova

7 Shtator 2016 - 14:54

Mesfushori i skuadrës Hamilton Academical, Gramoz Kurtaj, ka vënë vetes qëllimin për t’u ftuar nga përfaqësuesja e Kosovës këtë sezon.

Kurtaj veçse ka qenë në kontakt me stafin e skuadrës përfaqësuese të Kosovës.

“Unë jam në këtë listën e lojtarëve që mund t’i ftojnë”, ka thënë 25 vjeçari, transmeton Koha.net. “Krejt varet nga unë se a do të luajë mirë”.

Me prejardhje shqiptare, Kurtaj ka lindur në Prishtinë, ndërsa karrierën e tij fillestare e nisi në Gjermani me Hertha Berlin, Neustrelitz dhe Carl Zeiss Jena ndërsa verën e kaluar u transferua në New Douglas Park pasi u largua nga klubi çek, Banik Most.

Kurtaj ka qenë standard sezonin e kaluar në luftën e klubit të tij për të mbijetuar në Premiershipin Skocez, transmeton Koha.net.

Dëshira e tij për përfaqësuese u pengua si pasojë e një lëndimi në fillim të sezonit, por tani që i ka bërë dy paraqitje për klubin këtë sezon, ai synon të jetë pjesë e skuadrës që ka ngjallur pasione të mëdha në vendlindjen e tij por edhe më gjerë.

“Pa dyshim se jam duke provuar gjithçka”, thotë ai për BBC-në. “Dua të them se çdo kosovar është shumë krenar me paraqitjen e skuadrës në ndeshjen e parë. Ishte vërtetë kënaqësi t’i shohësh ata gjatë 90 minutave dhe isha shumë i gëzuar me barazimin. Bota pa dyshim se mezi pret ta shoh këtë ekip”.

Klubi i tij, Hamilton Academical, aktualisht është në pozitën e gjashtë të Premiershipit Skocez.

© KOHA