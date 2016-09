Bllazheviq: Me këtë lojë të Kroacisë, Kosova do t’na turpëroj në Shkodër

7 Shtator 2016 - 12:52

Trajneri i të gjithë trajnerëve, siç cilësohet në Kroaci Çiro Bllazheviq, ka folur sërish në lidhje me skuadrat me të cilat do të përballet Kroacia në kualifikimet për Botërorin Rusia 2018.

Shumë opinionistë thanë se është çështje fati se si kombëtarja kroate nuk arriti që të nxirrte pikë të plota në Zagreb kundër Turqisë, por Bllazheviq, në një deklaratë për “Indeks.hr”, ka thënë se nëse skuadra kroate, e drejtuar nga Ante Çaçiq, do të vazhdojë me këtë formacion, duke e angazhuar Manxhukiqin në pozitën ku “ai vetëm rri si fantazmë dhe pret topat që s’i vijnë kurrë”, do ta ketë të vështirë edhe përballjen me Kosovën në Shkodër.

“Nëse do të kishim të bënim me fatin që ka Çaçiq, deri tani do të ishim kampion bote. Por jo, nuk kemi të bëjmë me fat, por me paaftësi e panjohuri. Në Shkodër kundër Kosovës, me këtë formacion e me këtë mënyrë të udhëheqjes së ekipit, nuk do të kalojmë mirë”, ka theksuar Bllazheviq, transmeton Koha.net.

Ai ka paralajmëruar turpërim të Kroacisë në Shkodër.

