Futbollistët e Kosovës duke përshëndetur tifozët pas takimit [video]

6 Shtator 2016 - 00:07

Pas përfundimit të ndeshjes Finlandë-Kosovë, futbollistët kosovarë përshëndetën tifozët që kishin ardhur t’i përkrahnin.

Kosova barazoi me rezultat prej 1 me 1 në ndeshjen e parë kualifikuese për Botëror me golin e shënuar nga Valon Berisha, raporton Koha.net.

Pas takimit edhe trajneri i Kosovës, Albert Bunjaki e futbollistët i falënderuan tifozët për përkrahjen.

Kosovo team thanking the home and away fans pic.twitter.com/wUJ4KSxIZI — James Montague (@JamesPiotr) September 5, 2016

