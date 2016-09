Berisha barazon shifrat ndaj Finlandës [video]

5 Shtator 2016 - 22:03

Ishte goli nga Valon Berisha që barazoi shifrat në 1-1 ndaj Finlandës, raporton Koha.net.

Berisha shënoi nga pika e bardhë në minutën e 60, të cilën e kishte nxjerr Bernard Berisha.

WATCH: A monumental goal for Kosovo. Their scorer? Well, Berisha already has 19 caps for Norway. #SSNHQ https://t.co/9cuqeK334Y