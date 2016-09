Sigurimi iu kërkon tifozëve shqiptarë të heqin simbolet kuqezi [video]

5 Shtator 2016 - 20:42

Federata e Finlandës ka marr vendim që të mos lejohen simbole të shteteve të tjera brenda stadiumit përveç të shteteve që do të luajnë sonte, transmeton Koha.net.

Gazetari i The Guardian, James Montague ka publikuar një video në Twitter, në të cilin shihet sigurimi duke iu kërkuar tifozëve që të heqin simbolet kombëtare shqiptare.

Kreu i sigurimit të Kosovës i ka treguar gazetarit që të heqin flamujt e Shqipërisë.

#Kosovo's head of security addresses the crowd. Tells me: "I told them no Albanian flags ... Our flag is blue." pic.twitter.com/TP8OLMqx2S