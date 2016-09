Kosova kthehet nga Italia me një çmim në garën e paraglajdizmit

4 Shtator 2016 - 14:55

Ekipi kosovar i paraglajdizmit, i përbërë nga 6 pilotë, Berat Bejtullahu, Ardall Celina, Artan Venhari, Shkumbin Vula, Eduard Daci dhe Shpend Demjaha, u kthye nga gara ndërkombëtare e Fluturimit në Distancë (Cross Country), ‘Trofeo Tre Pizzi’ të mbajtur në Esanatoglia të Italisë.

Si garë ndërkombëtare e organizuar në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare Aeronautike (FAI) gëzon njohje të gjere ndërkombëtare, që vërtetohet edhe me numrin e madh të pjesëmarrësve, mbi 90 sish, dhe me përfaqësimin e mbi 15 shteteve nga katër kontinentet.

Edhe pse garë mjaft teknike me gjatësi mbi 70 kilometra, përfaqësuesit e ekipit të Kosovës arritën të përfundojnë me rezultat të mirë dhe njëri nga anëtarët e ekipit, Berat Bejtullau, arriti të fitojë edhe vendin e dytë në garë.

Bejtullahu, në një prononcim për Koha.net, tha se kupa e fituar në këtë garë është shumë domethënëse, por theksoi se nuk është befasi.

“Nuk është befasi pas të gjitha ushtrimeve që i kemi zhvilluar si ekiptash e një kohë të gjatë. Ky është edhe rezultati më i mirë i arritur ndonjëherë nga Federata Aeronautike e Kosovës. Edhe në të kaluarën ekipi ynë ka arritur të fitojë çmime, por jo të kësaj rëndësie”, tha Bejtullahu.

Rezultatet e garës ishin: Gabriel Hofer nga Italia në vendin e parë me 624 pikë, Berat Bejtullahu nga Kosova në vendin e dytë me 594 pikë dhe Tomasz Pilecki nga Polonia me 447 pikë në vendin e tretë.

Për pjesëmarrje në këtë garë, Federata Aeronautike e Kosovës kishte përkrahjen e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport.

Ky është rezultati më i mirë deri tani i Federatës Aeronautike të Kosovës në përfaqësim ndërkombëtar në paragllajdizëm në disiplinën Distancë (Cross Country).

