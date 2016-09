Shqipëria mposhtet me rezultat të thellë nga Mali i Zi në basketboll

3 Shtator 2016 - 23:11

Shqipëria humbet edhe ndeshjen e dytë të Grupit F kualifikues të Eurobasket, përballë Malit të Zi. Kuqezinjtë u thyen me shifrat 73-113 në sfidën e parë të luajtur në Pallatin e Sportit “Asllan Rusi”.

Një përballje e dominuar nga malazezët, që janë një prej skuadrave më të forta të basketbollit në rajon. Miqtë dominuan periodën e parë me shifrat 33-15, ndërsa avantazhi u rrit gjatë periodës së dytë, me skuadrat që shkuan në pushimin e ndeshjes me rezultatin 73-32.

Në gjysmën e mbetur të sfidës, kuqezinjtë shkurtuan diferencën, duke qenë në avantazh vetëm në periodën e katërt, me rezultatin 23-19, por me humbjen që ishte e paevitueshme, krenaria e shfaqur në parket shërbeu vetëm për të shkurtuar diferencën në rezultatin përfundimtar, transmeton Supersport.

Koshashënuesi më i mirë i Shqipërisë, por edhe i gjithë ndeshjes ishte amerikani i natyralizuar, Rashaun Broadus, me 23 pikë të realizuara, ndërsa për malazezët Vuçeviç shënoi 19 pikë.

Pas dy humbjeve me Gjeorgjinë dhe Malin e Zi, Shqipëria renditet e fundit në grup, me 2 pikë, aq sa ka edhe Sllovakia, rivali direkt i kuqezinjve në Eurobasket 2017, me të cilin do të përballet më 7 Shtator.