Kosova, e gatshme për fillimin e epokës së re

31 Gusht 2016 - 09:00

Dita për të cilën basketbollistët kosovarë dhe adhuruesit e lojës së basketbollit kanë ëndërruar gjatë, më në fund erdhi.

Të mërkurën (sot), përfaqësuesja e Kosovës në basketboll do të luajë ndeshjen e parë zyrtare. Nga ora 20:00 në palestrën me mbi 12 mijë ulëse, "Stozhice" në Lubjanë, Kosova do të përballet me Slloveninë në kuadër të kualifikimeve për "Eurobasket 2017".

Kosova e Sllovenia bëjnë pjesë në Grupin E ku janë edhe Ukraina e Bullgaria. Fituesi i grupit kualifikohet për në Evropianin e vitit tjetër, ndërsa gjasa për kualifikim ka edhe përfaqësuesja që përfundon e dyta.

Prej së mërkurës deri më 17 shtator, Kosova do t'i luajë gjashtë ndeshje kualifikuese. Të mërkurave luan në udhëtim, ndërsa ditëve të shtuna në Mitrovicë. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

