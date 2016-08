City i Guardiolas vazhdon me fitore

28 Gusht 2016 - 18:52

Manchester City dhe trajneri i ri Pep Guardiola kanë vazhduar me fitore në sezonin e ri të Premier Ligës.

Në xhiron e tretë të sezonit të ri, “Qytetarët” mposhtën 3 me 1 ekipin e Slaven Biliqit West Hamin.

Raheem Sterling dhe Fernandinho realizuan dy gola të shpejtë në 20 minutat e parë për epërsinë prej 2 me 0.

Antonio realizoi golin e vetëm për West Hamin në minutën e 58-të.

Në fund, Sterling realizoi edhe një herë për 3 me 1.

Me fitoren 3 me 1, City kalon në pozitën e parë me pikë maksimale aq sa kanë edhe United e Chelsea. Goldiferenca prej 9 me 3 bën Cityn lider.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.