Edhe një fundjavë me karting

27 Gusht 2016 - 18:17

Krahas garave në disiplinat malore e rrethore, Federata e Auto Sportit e Kosovës është duke i organizuar edhe garat në karting. Në këtë vazhdë, të dielën në Qendrën e Panaireve në Gazimestan, mbahet gara e tretë për këtë vit, nga katër sa janë paraparë.

Vlen të theksohet se edhe për këtë kategori interesimi është mjaft i madh, si nga ana e pjesëmarrësve, ashtu edhe tek shikuesit.

Paraqitja në garë do të bëhet prej orës 9:00-9:30, ndërsa më pas do të zhvillohen vozitjet provuese nëpër klasat përkatëse, derisa vozitja e parë zyrtare për garuesit është paraparë për orën 12:30.

Pas këtij aktiviteti, FASK-u do të përqendrohet për udhëtimin e fundjavës tjetër, me ç’rast disa garues tanë do të marrin pjesë në garën ndërkombëtare e cila do të mbahet në Ilirska Bistricë të Sllovenisë.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.