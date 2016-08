Kloppi nuk e rrezikon Coutinhon për Tottenhamin

26 Gusht 2016 - 21:47

Menaxheri i Liverpoolit, Jurgen Klopp ka pohuar se nuk do ta inkuadrojë Phillipe Coutinhon kundër Tottenhamit shkaku i një problemi në muskuj.

Ylli brazilian ishte lënë jashtë në fitoren 5 me 0 kundër BUrton Albion në Kupën e Ligës pasi nuk ndjehej mirë. Klopp nuk ka përjashtuar mundësinë që Coutinho të jetë në ekipin që do të përballet nesër me londinezët.

“Kishte probleme me muskuj”, ka thënë Klopp. “Ai ndjente diçka dhe ne nuk e rrezikuam ndaj Burtonit. Nuk ka stërvitur deri më tani. Do të marrim vendim se çfarë do të bëjmë me të. Nuk është një situatë që duhet të rrezikojmë. Duhet të flasim me të”.

© KOHA