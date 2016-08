Januzaj nuk ftohet nga Belgjika

26 Gusht 2016 - 13:37

Trajneri i ri i Belgjikës, Roberto Martinez, sot ka publikuar listën e të ftuarve për ndeshjet e shtatorit, me Spanjën dhe Çipron, por Januzaj nuk konfiguron fare në këtë listë.

This is our squad list for Spain and Cyprus ! #belesp #cypbel #tousensemble pic.twitter.com/kuN2uc7dNX