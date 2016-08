S’ka klube shqiptare në Ligën e Evropës

25 Gusht 2016 - 21:51

Ka marrë fund ëndrra për kualifikim në Ligën e Evropës e klubeve shqiptare Shkëndija dhe Partizani.

Partizani barazoi 0 me 0 ndaj Krasnodarit në ndeshjen e dytë, ndërsa eliminohet me rezultat të përgjithshëm 4 me 0 pas humbjes së parë në Rusi.

Shkëndija në anën tjetër ka pësuar 4 me 0 në shtëpi nga Genti duke u eliminua me rezultat të përgjithshëm 1 me 5.

Coulibaly shënoi dy gola, ndërsa në fund shënuan edhe Perbet e Neto.

