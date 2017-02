Sopranoja Ermonela Jaho shkëlqen në Australi

2 Shkurt 2017 - 22:33

Sopranoja shqiptare me famë botërore, Ermonela Jaho, ka kaluar me sukses provën gjenerale në Traviatën që pritet të jetë suksesi i radhës në Operan e Sydneyt.

Televizioni australian “7 news” , në një lajm dedikuar sopranes shqiptare raporton se Ermonela Jaho përfundoi me sukses provën gjenerale për debutimin e saj në Australi me operan Traviata me Sidney Opera House, transmeton KP.

Premiera e kësaj opera në Australi do të jetë të premten në mbrëmje, sipas kohës lokale.

Faqja zyrtare e Shtëpisë së Operës në Sydney të Australisë ka njoftuar se sezoni i vitit 2017 do të nis me artisten e madhe shqiptare Ermonela Jaho, e cila në shfaqjen operistike “La Traviata” do të paraqitet në rolin e Violetës.