“Discovery” për jetën në botën e përtejme

29 Janar 2017 - 17:07

Pyetja më e rëndësishme në filmat e mirë fantashkencë nuk është “Çka nëse?”, por “Çka më pas?” Premisa e Charlie McDowellit, “The Discovery”- çka nëse do ta dinim se jeta e përtejme është e vërtetë? – në mënyrë natyrale ka marrë vëmendjen në “Sundance”.

Është mënyra se si McDowell e ndjek këtë ide dhe si mundet ose nuk mundet ta ndryshojë botën që e njohim, gjë që e vë “The Discovery” në test, shkruan BBC, transmeton “Koha Ditore”. Këtë film, sikur atë debutues, “The One I Love”, McDowell e shkroi bashkë me Justin Laderin. Hapet me prolog të ngadalshëm, por edhe me dredhi.

Thomas Harbor (Robert Redfort), shkencëtari i cili sjell dëshmi se ka një formë jetese pas vdekjes, gjendet në mes të mbrojtjes së zbulimeve të tij para një intervistueseje televizive kur një pjesëtar i ekipit të saj e ndërpret për t’ia hedhur trutë në erë. Por për dallim me filmin e vitit të kaluar që flet për vetëvrasjen para kamerës së transmetueses së lajmeve, Christine Chubbuck, filmi i tij nuk është aq protestues sa është një ftesë: nëse ekziston një botë tjetër, nuk mund të jetë më e keqe se kjo, prandaj përse të mos shkojmë atje sa më shpejt që mundemi? Duke kaluar nëpër kohë Thomas Harbor fshihet.

Vetëvrasja është përhapur gjithandej, duke marrë jetët e atyre njerëzve në kërkim të asaj se çfarë vjen më pas. Djali i tij Will (Jason Segel), neurolog, e konfronton babën e tij, por gjatë rrugës në ishullin e Thomasit ai takohet me Islan (Rooney Mara), një biondinë e bukur, e cila bëhet bashkëpunëtorja e tij, duke e sfiduar dhe duke bashkëpunuar teksa ai mundohet ta gjejë rrugën drejt së vërtetës, ose të paktën të vërtetën.

Pyetja se nëse jeta e përtejme ekziston është sa epistemologjike, aq edhe metafizike: nëse jo domosdo e tëra, të paktën një përqindje e besimtarëve në botë i kanë pasur dëshmitë e nevojshme. Zbulimi i Thomas Harborit mund të duket zgjidhja e kësaj pyetjeje, por po ashtu siç thotë djali i tij “dëshmia nuk duhet të jetë e madhe; duhet të jetë definitive”. Grupi i ndjekësve, të cilët e rrethojnë Thomasin, duken më shumë si pjesë e një kulti, të cilët e kanë shkëmbyer besëtytninë primitive me faktin... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

